La brutta fine di YouTube definito «uno dei principali canali di disinformazione al mondo» (Di giovedì 13 gennaio 2022) La scelta è stata quella di indirizzare una lettera aperta, senza mezzi termini, a Susan Wojcicki, CEO di YouTube. I problemi che questa piattaforma sta dando all'ecosistema dell'informazione sono numerosi e sono stati messi nero su bianco da una serie di personalità importanti nel mondo del fact-checking. I fact-checkers contro YouTube sono l'ennesima riprova che, dal punto di vista dei modelli di business, ci sono molte priorità da rivedere: si può accettare, in qualche modo, che un giornale, un'azienda importante, un semplice influencer che abbia a cuore la correttezza delle informazioni che produce possano sfruttare una piattaforma che gode di questa reputazione? LEGGI ANCHE > Su YouTube non ci sarà più il numero dei non mi piace sui video

