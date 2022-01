Il rapporto Gimbe, in sette giorni casi triplicati in Liguria. Ma in Italia la curva rallenta e va verso il picco: ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 13 gennaio 2022) La provincia peggiore è quella della Spezia. A livello nazionale il rallentamento dei contagi è evidente se confrontiamo i dati rispetto al periodo Natale-Capodanno. Moltissimi asintomatici. Palù: “Oggi la platea di immunizzati è vastissima, impossibile una continua crescita”. Battiston: “Attenzione al rischio nuove varianti”. Cartabellotta: “Troppo forte la pressione sugli ospedali, alcune regioni rischiano la zona rossa” Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 13 gennaio 2022) La provincia peggiore è quella della Spezia. A livello nazionale ilmento dei contagi è evidente se confrontiamo i dati rispetto al periodo Natale-Capodanno. Moltissimi asintomatici. Palù: “Oggi la platea di immunizzati è vastissima, impossibile una continua crescita”. Battiston: “Attenzione al rischio nuove varianti”. Cartabellotta: “Troppo forte la pressione sugli ospedali, alcune regioni rischiano la zona rossa”

