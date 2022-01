Il Piemonte guadagna un’altra settimana in zona gialla

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilinanche per la prossima, almeno secondo il pre-report del Ministero della Salute. Nella3-9 gennaio inil numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale.L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.44 a 1.88 e la percentuale di positività dei tamponi sale al 30%. L’incidenza è di 2.227,32 casi ogni 100 mila abitanti.Il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è del 23,2% e quello dei posti letto ordinari è del 28,4%. Ilsi conferma in. “In queste settimane è stato fatto un lavoro di potenziamento della disponibilità di posti letto da destinare ai pazienti Covid – spiega l’assessore ...