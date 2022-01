Il meeting sulla cybersecurity tra Casa Bianca e big tech

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Lapresenta il conto alle big. Apple, Amazon e IBM sono chiamate a rispondere della sicurezza dei loro software dopo che gli Stati Uniti sono stati vittima di diversi attacchi informatici di grande portata nello scorso anno – primo tra tutti quello a opera di SolarWinds. Ad essere interrogati in merito saranno i dirigenti delle principali aziende teconologiche Usa dopo che lo scorso dicembre il consigliere per la sicurezza nazionale dellaJake Sullivan ha inviato a tutti loro una lettera nella quale parla di una vulnerabilità di sicurezza individuata nel software open-source Log4j. Si tratta di un programma che, in tutto il mondo, viene utilizzato per registrare i dati nelle applicazioni. LEGGI ANCHE >>> Nasce il primobootcamp in ...