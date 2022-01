Giulia Stabile infortunata, l’annuncio sui social: “Mi sono fatta una piccola lesione” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Vincitrice della ventesima edizione di Amici, Giulia Stabile non si è mai fermata nel corso degli ultimi mesi. La ballerina è entrata infatti a far parte del cast dei professionisti del talent show di Canale 5, riconfermandosi come una delle ex allieve più amate dal pubblico. Ora, tuttavia, la 19enne si trova costretta a dover rallentare il … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 13 gennaio 2022) Vincitrice della ventesima edizione di Amici,non si è mai fermata nel corso degli ultimi mesi. La ballerina è entrata infatti a far parte del cast dei professionisti del talent show di Canale 5, riconfermandosi come una delle ex allieve più amate dal pubblico. Ora, tuttavia, la 19enne si trova costretta a dover rallentare il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

WittyTV : Questa volta l'#IntervistaStabile è con @COEZMUSIC! ??La nostra Giulia ha incontrato per voi il cantautore e rapper… - VelvetMagIta : Giulia Stabile infortunata, l’annuncio sui social: “Mi sono fatta una piccola lesione” #VelvetMag #Velvet - 505Giulietta : RT @sangioov: giulia stabile se in questa settimana vuoi deliziarci con coreo inedite non ci offendiamo (così possiamo ribadirti quanto sei… - ProfiloTrash : Giulia Stabile preoccupa i fan con un annuncio su Instagram ?? - artesangiulia : RT @sangioov: giulia stabile se in questa settimana vuoi deliziarci con coreo inedite non ci offendiamo (così possiamo ribadirti quanto sei… -