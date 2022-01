Giudice Sportivo Supercoppa, solo una multa per Bonucci. Sanzione anche per l’Inter (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni dopo la finale di Supercoppa tra Inter e Juve l’Inter ha ricevuto un’ammenda «per avere omesso di impedire l’ingresso nel recinto di giuoco di un dirigente non inserito in distinta che sostava nelle vicinanze della panchina avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale». Bonucci sanzionato con una multa dopo aver messo le mani addosso al dirigente nerazzurro Morzillo «Per essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato. Infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilha reso note le sanzioni dopo la finale ditra Inter e Juveha ricevuto un’ammenda «per avere omesso di impedire l’ingresso nel recinto di giuoco di un dirigente non inserito in distinta che sostava nelle vicinanze della panchina avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale».sanzionato con unadopo aver messo le mani addosso al dirigente nerazzurro Morzillo «Per essersi, al 16° del secondo tempo supplementare, reso protagonista di un alterco con un dirigente della squadra avversaria che veniva dal medesimo strattonato. Infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

