Gianmaria Antinolfi: suo fratello svela se si ritirerà oppure no (Di giovedì 13 gennaio 2022) Gianmaria Antinolfi si ritirerà dal Grande fratello Vip a causa di alcuni impegni lavorativi (come anticipato da Soleil Sorge durante una nomination e confermato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi)? La decisione il gieffino deve ancora prenderla, ma per suo fratello Francesco Perillo potrebbe restare in Casa. “In realtà mio fratello avrebbe dovuto abbandonare il programma già a dicembre, proprio a causa di alcuni impegni lavorativi. Ma grazie ad un proficuo dialogo con il suo datore di lavoro, gli è stato concesso altro tempo. Adesso effettivamente il tempo è scaduto ed è un bel dilemma: resta o va via? Se dovessi scommettere la quota più alta sarebbe sul resta. Secondo me alla fine resterà, nonostante l’impegno preso fuori”. A spingerlo a restare potrebbe essere anche Federica Calemme, ... Leggi su biccy (Di giovedì 13 gennaio 2022)sidal GrandeVip a causa di alcuni impegni lavorativi (come anticipato da Soleil Sorge durante una nomination e confermato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi)? La decisione il gieffino deve ancora prenderla, ma per suoFrancesco Perillo potrebbe restare in Casa. “In realtà mioavrebbe dovuto abbandonare il programma già a dicembre, proprio a causa di alcuni impegni lavorativi. Ma grazie ad un proficuo dialogo con il suo datore di lavoro, gli è stato concesso altro tempo. Adesso effettivamente il tempo è scaduto ed è un bel dilemma: resta o va via? Se dovessi scommettere la quota più alta sarebbe sul resta. Secondo me alla fine resterà, nonostante l’impegno preso fuori”. A spingerlo a restare potrebbe essere anche Federica Calemme, ...

Advertising

MissU85170930 : L'amore per me è la cosa più preziosa e la donna di cui mi innamoro diventa preziosa automaticamente. Signore e sig… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, nuova discussione tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi #nuova #discussione #soleil #sorge #gianmaria… - ragazzaastranaa : RT @teamsoleilsorge: Gianmaria Gianmaria 20:53 - “Vipera” 00:30 ?? La coerenza, è sicuramente una delle gra… - Rov64827300 : RT @teamsoleilsorge: Gianmaria Gianmaria 20:53 - “Vipera” 00:30 ?? La coerenza, è sicuramente una delle gra… - klarolinebest : RT @zdizorro12: Quando è entrato non sapevo nemmeno della sua esistenza. Anzi mi ero pure incazzato perche non c'entrava niente con i VIP.… -