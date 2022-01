GFVip, Davide e Barù danno della vecchietta a Katia e lei va su tutte le furie: «Sono disgustata. State oltrepassando il limite» – Video (Di giovedì 13 gennaio 2022) Barù, Davide e Katia - US Endemol Shine Mai dare della “vecchietta” a Katia Ricciarelli se non vuoi rischiare di offenderla. E’ questo il motivo dello scontro che si è verificato stanotte, al Grande Fratello Vip 6, tra la soprano, Davide Silvestri e Barù Gaetani. Apostrofata dai due coinquilini con quel termine, detto con tono decisamente scherzoso, la concorrente ha “dato di matto”. Tutto è partito quando Davide e Barù, tra le risate generali, hanno chiamato Katia “vecchietta“. Inizialmente, la cantante ha rimproverato i due con calma, finché infastidita non ha annunciato di voler andare a letto perché “Sono disgustata, non le voglio le scuse“. ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 13 gennaio 2022)- US Endemol Shine Mai dare” aRicciarelli se non vuoi rischiare di offenderla. E’ questo il motivo dello scontro che si è verificato stanotte, al Grande Fratello Vip 6, tra la soprano,Silvestri eGaetani. Apostrofata dai due coinquilini con quel termine, detto con tono decisamente scherzoso, la concorrente ha “dato di matto”. Tutto è partito quando, tra le risate generali, hanno chiamato“. Inizialmente, la cantante ha rimproverato i due con calma, finché infastidita non ha annunciato di voler andare a letto perché “, non le voglio le scuse“. ...

10_isabel13 : RT @ChiaraMilone2: Spero di rivedere Davide dopo il gf di nuovo in tv, magari a fare un film o un programma più leggero, divertente, ha bi… - maria0203198 : @Ri_Ghetto Nessuno può permettere di offendere Katia , ovviamente in puntata Davide sarà costretto anche a chiedere… - dolores2404 : RT @BiagioLosacco: Davide:' Nathaly sei stata la fidanzata di Massimo Troisi? Adesso diventi la mia preferita ' Nathaly:' Non devo esserlo… - 10_isabel13 : RT @ChiaraMilone2: Grazie Barù per aver fatto ritornare un po’ il sorriso a Davide?? #gfvip #teamdavide - 10_isabel13 : RT @polemicanteme: Barù a Davide: 'Se vai via tu con chi parlo poi? Con chi rido?' ?? #GFVIP -