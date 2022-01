Gf Vip: La Lettera di Manila a Manuel Bortuzzo! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip è calato il gelo tra Manila Nazzaro e Manuel Bortuzzo. Al nuotatore non è affatto piaciuto l’atteggiamento dell’ex Miss Italia, che ha sempre preso le difese di Katia anche nel momento in cui la cantante ha offeso Lulù. Ora Manila sta cercando di correre ai ripari e abbattere quel muro che Manuel ha innalzato, scrivendogli una Lettera. Riuscirà Manila a ricucire i rapporti con il nuotatore? Ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore! Manila e Manuel: è calato il gelo tra i due Manuel Bortuzzo ha preso le distanze da Manila Nazzaro in questi ultimi giorni. Tutto a causa di quanto avvenuto tra Katia Ricciarelli e Lulù. Le frasi offensive pronunciate dalla soprano nei confronti della Selassiè non ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 13 gennaio 2022) Al Grande Fratello Vip è calato il gelo traNazzaro eBortuzzo. Al nuotatore non è affatto piaciuto l’atteggiamento dell’ex Miss Italia, che ha sempre preso le difese di Katia anche nel momento in cui la cantante ha offeso Lulù. Orasta cercando di correre ai ripari e abbattere quel muro cheha innalzato, scrivendogli una. Riusciràa ricucire i rapporti con il nuotatore? Ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore!: è calato il gelo tra i dueBortuzzo ha preso le distanze daNazzaro in questi ultimi giorni. Tutto a causa di quanto avvenuto tra Katia Ricciarelli e Lulù. Le frasi offensive pronunciate dalla soprano nei confronti della Selassiè non ...

