Fauci | Dose booster riduce 80% ricoveri | al momento non servono altri vaccini

(Di giovedì 13 gennaio 2022) «Abbiamo un urgente bisogno diuniversali contro i coronavirus»: lo ha detto l'immunologo Anthony, durante la lectio magistralis tenuta in collegamento video con la Sapienza di Roma in...

... sappiamo che con la dose booster gli anticorpi neutralizzanti contro Omicron aumentano di 38 volte, per cui è importante farla', ha detto. Anche i dati della Gran Bretagna mostrano che la...Il booster con gli attuali vaccini anti-Covid offre una buona protezione contro Omicron, per cui al momento non servono nuovi vaccini specifici per ...Anthony Fauci riceve un Dottorato dalla Sapienza di Roma. Il riconoscimento per la sua lotta al Covid-19 e all'Aids nel tempo.