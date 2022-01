Davide dà della “vecchietta” a Katia che sbotta: “Ti tiro uno schiaffo, mi hai deluso” (Di giovedì 13 gennaio 2022) E’ bastata una innocente battuta di Davide Silvestri a scatenare il panico nella casa del Grande Fratello VIP 6. La quiete, come sempre detto, è solo apparente e questa volta è proprio l’ex attore, un pupillo di Katia Ricciarelli, a essere finito nel suo mirino. La cantante infatti non ha gradito una battuta che Davide ha fatto mentre chiacchierava con Barù e ha scatenato un vero e proprio inferno. Ne ha dette di ogni a Davide, solo perchè l’ha definita, scherzando, una vecchietta. E il Silvestri, invece che prendersela, pensate un po’, quasi in ginocchio le ha chiesto scusa. Ormai, siamo proprio alla frutta… Lei Katia, la stessa che ha definito Miriana la signora del casino, Lulù la principessa dalle gambe aperte, si è indignata perchè le persone adulte come lei, di fronte a quella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 13 gennaio 2022) E’ bastata una innocente battuta diSilvestri a scatenare il panico nella casa del Grande Fratello VIP 6. La quiete, come sempre detto, è solo apparente e questa volta è proprio l’ex attore, un pupillo diRicciarelli, a essere finito nel suo mirino. La cantante infatti non ha gradito una battuta cheha fatto mentre chiacchierava con Barù e ha scatenato un vero e proprio inferno. Ne ha dette di ogni a, solo perchè l’ha definita, scherzando, una. E il Silvestri, invece che prendersela, pensate un po’, quasi in ginocchio le ha chiesto scusa. Ormai, siamo proprio alla frutta… Lei, la stessa che ha definito Miriana la signora del casino, Lulù la principessa dalle gambe aperte, si è indignata perchè le persone adulte come lei, di fronte a quella ...

Advertising

fattoquotidiano : Due Stati esteri non rispondono alle richieste della magistratura italiana, salvando di fatto da un probabile proce… - SilvanaBellucc6 : Che figura triste Davide, fa il sottone e quasi piange chiedendo il perdono di sua Maestà, mi sarebbe piaciuto che… - Mariari30057064 : RT @an_paci: Quest’uomo è in sciopero della fame da 12 giorni per reclamare i diritti fondamentali che il nostro governo ha violato. Faceb… - cristin07453433 : RT @MartinaFiera: Katia si offende perchè Davide insieme a Barù scerzando le danno della vecchietta esordendo con 'ragazzi noi stiamo parla… - Enrica43009309 : @GrandeFratello Sig.Ricciarelli la ruota gira!!!i Si ricorda quando parlava dietro agli altri inquilini della casa… -