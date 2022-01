Covid, in Abruzzo prevalenza Omicron sale al 78,3% Flash survey Iss. Delta resiste (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'Aquila - La variante Omicron è ormai largamente dominante in Abruzzo: la prevalenza, infatti, raggiunge il 78,3%, mentre la Delta è al 21,7%. La stima emerge dall'ultima 'Flash survey' condotta lo scorso 3 gennaio dall'Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali. Su 125 casi sequenziati dalle strutture abruzzesi, 90 sono riconducibili a Omicron e 25 a Delta. Nel complesso sono 198 i campioni riconducibili alla variante Omicron, sequenziati a partire dal 13 dicembre 2021: 142 fanno riferimento a positivi della provincia dell'Aquila, 44 del Teramano, dieci del Chietino e due del Pescarese. Sono invece 3.613 i campioni riconducibili alla variante Delta, sequenziati a partire dal 2 maggio 2021. In ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'Aquila - La varianteè ormai largamente dominante in: la, infatti, raggiunge il 78,3%, mentre laè al 21,7%. La stima emerge dall'ultima '' condotta lo scorso 3 gennaio dall'Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali. Su 125 casi sequenziati dalle strutture abruzzesi, 90 sono riconducibili ae 25 a. Nel complesso sono 198 i campioni riconducibili alla variante, sequenziati a partire dal 13 dicembre 2021: 142 fanno riferimento a positivi della provincia dell'Aquila, 44 del Teramano, dieci del Chietino e due del Pescarese. Sono invece 3.613 i campioni riconducibili alla variante, sequenziati a partire dal 2 maggio 2021. In ...

