Confusione agli Australian Open: Djokovic in tabellone, ma rischia di essere espulso (Di giovedì 13 gennaio 2022) Novak Djokovic inserito nel tabellone degli Australian Open, che iniziano lunedì 17 gennaio a Melbourne. Il serbo no vax, che rischia di essere espulso dall'Australia per irregolarità del visto, al primo turno del torneo dovrebbe incontrare il connazionale Miomir Kecmanovic lunedì o martedì. Lo ha stabilito il sorteggio del tabellone, effettuato in ritardo rispetto all'orario programmato nell'ennesima giornata convulsa. Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, rimane in attesa dell'eventuale decisione del ministro dell'Immigrazione Alex Hawke, che potrebbe disporre l'espulsione dell'atleta nonostante un tribunale si sia espresso nei giorni scorsi a favore della permanenza dell'atleta in Australia. Nessun annuncio di Hawke, come ...

