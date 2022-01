“Come è morta Laura Ziliani”. Pubblicati i documenti dell’autopsia sulla vigilessa 55enne di Temù (Di giovedì 13 gennaio 2022) Proseguono le indagini per l’omicidio di Laura Ziliani, l’ex vigilessa e impiegata del Comune di Roncadelle scomparsa l’8 maggio scorso a Temù, in provincia di Brescia, e ritrovata cadavere l’8 agosto. In carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere le figlie Paola e Silvia Zani e il fidanzato, il 27enne Mirto Milani. Laura Ziliani sarebbe stata vittima di un piano criminoso che sarebbe stato orchestrato dai tre arrestati, finiti in manette grazie alle discrepanze nei loro racconti, le testimonianze di alcuni vicini di casa, i tabulati telefonici e il ritrovamento di un flacone di benzopam a casa dei tre, lo stesso farmaco di cui sono state trovate delle tracce nel corpo della 56enne. Laura Ziliani, Come è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Proseguono le indagini per l’omicidio di, l’exe impiegata del Comune di Roncadelle scomparsa l’8 maggio scorso a, in provincia di Brescia, e ritrovata cadavere l’8 agosto. In carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere le figlie Paola e Silvia Zani e il fidanzato, il 27enne Mirto Milani.sarebbe stata vittima di un piano criminoso che sarebbe stato orchestrato dai tre arrestati, finiti in manette grazie alle discrepanze nei loro racconti, le testimonianze di alcuni vicini di casa, i tabulati telefonici e il ritrovamento di un flacone di benzopam a casa dei tre, lo stesso farmaco di cui sono state trovate delle tracce nel corpo della 56enne.è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ronnie Spector, leader del gruppo pop The Ronettes e potente voce dei suoi hit come 'Be My Baby' e 'Baby I love You… - HuffPostItalia : Giusy è morta a 37 anni per Covid. La madre: 'Vaccinatevi, non fate come noi' - Yaw1sh : RT @Gaara_sB1tch: 5 mesi fa mia figlia mi ha tradito, si è vaccinata. Nella prima foto non aveva ancora fatto il vaccino, nella seconda sì.… - itsfrancyo : RT @xenomythos: 5 mesi fa mia figlia mi ha tradito, si è vaccinata oggi piange ed è pentita.Nella 1° foto non aveva ancora fatto il #VAX,ne… - Simp_4_BTS : Non mia sorella che: 'stavo pensando, che la borsa di Taehyung è andata sold out come il lievito nel primo lockdown' MORTA HAHAHA -