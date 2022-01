Chiariello | “Tuanzebe sbaglia tutto Arriva un record negativo”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Umbertocommenta Napoli-Fiorentina di Coppa Italia, dure le critiche del giornalista ad Axel. Il giocatoreto dal Manchester United meno di una settimana fa, ha fatto il suo esordio in Coppa Italia con la Fiorentina.è stato bruciato da Vlahovic in occasione del primo gol della Fiorentina.sull’episodio dice: “ha fatto degli errori che un difensore non deve fare. In occasione del goal di Vlahovic hato“. Ma non è l’unica critica rivolta al difensore: “ha commesso errori anche in altre occasioni. La sua prestazione non è stata all’altezza, dovrà dimostrare di valere la Serie A in altre occasioni. Ma non parliamo troppo in fretta, ricordiamo che anche il primo ...