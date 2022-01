Caserta: “Moncini emblema del successo sul Monza. Vogliamo arrivare in alto” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Fabio Caserta al termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento ospitare il Monza. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Giovanni Stroppa. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Vittoria – E’ stata molto importante perché siamo tornati in campo dopo un lungo periodo di inattività e con il problema del covid. Abbiamo avuto tanti giocatori contagiati, a livello di allenamenti li abbiamo fatti con pochi calciatori. Moncini, per citarne uno, ieri ha fatto il primo allenamento dopo essere stato quindici giorni a casa. Per scegliere la formazione ho dovuto fare di necessità virtù, devo ringraziare i ragazzi che hanno fatto una grande partita, contro una ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Fabioal termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento ospitare il. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Giovanni Stroppa. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Vittoria – E’ stata molto importante perché siamo tornati in campo dopo un lungo periodo di inattività e con il problema del covid. Abbiamo avuto tanti giocatori contagiati, a livello di allenamenti li abbiamo fatti con pochi calciatori., per citarne uno, ieri ha fatto il primo allenamento dopo essere stato quindici giorni a casa. Per scegliere la formazione ho dovuto fare di necessità virtù, devo ringraziare i ragazzi che hanno fatto una grande partita, contro una ...

