Calciomercato Venezia | a un passo il colpo Nani

Il fantasioso Calciomercato del Venezia potrebbe subire un nuovo colpo di scena: vicinissimo l'ingaggio del portoghese Nani Non c'è che dire che il Calciomercato del Venezia sia tra i più folli del campionato: il prossimo ingaggio potrebbe essere quello di Nani. La forte ala portoghese, già visto in Italia con la maglia della Lazio, potrebbe tornare in Serie A e sposare il progetto lagunare dopo aver terminato la sua avventura nella Major League Soccer. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore sarebbe già in città per chiudere la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

