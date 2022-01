Calciomercato Sampdoria, idea Carrascal: l’agente conferma (Di giovedì 13 gennaio 2022) l’agente del colombiano Jorge Carrascal conferma a ‘Serieanews.com’ l’interesse della Sampdoria per l’attaccante del River Plate. Trequartista ma all’occorrenza anche esterno d’attacco, appena 23enne e tesserato del River Plate, una garanzia. Questo è, in poche parole, Jorge Carrascal, tra gli attaccanti più chiacchierati in questa finestra di trasferimenti di gennaio. Il giocatore è stato un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 13 gennaio 2022)del colombiano Jorgea ‘Serieanews.com’ l’interesse dellaper l’attaccante del River Plate. Trequartista ma all’occorrenza anche esterno d’attacco, appena 23enne e tesserato del River Plate, una garanzia. Questo è, in poche parole, Jorge, tra gli attaccanti più chiacchierati in questa finestra di trasferimenti di gennaio. Il giocatore è stato un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

