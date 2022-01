Big Show: “Vince non voleva che facessi dei promo” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Big Show, nonostante fosse lontano dalla scena del main event WWE, ha lasciato la federazione per accasarsi in AEW, tra lo stupore generale: data la carriera avuta a Stamford, nessuno avrebbe mai immaginato l’ex World Heavyweight Champion lontano dalla federazione di Vince McMahon. Ma si sa, nel wrestling tutto è possibile. Ora Paul Wight sta vivendo una nuova avventura in All Elite, e come hanno già fatto tanti dei suoi colleghi ex WWE, ha parlato di ciò che non andava nella sua precedente gestione. Niente microfono per Big Show Mentre parlava con Wrestling With Freddie, Paul Wight ha rivelato che a Vince McMahon non piaceva che facesse dei promo: “Per qualche ragione, immagino che a Vince non piacesse il modo in cui facevo i promo. Non gli piaceva il ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 13 gennaio 2022) Big, nonostante fosse lontano dalla scena del main event WWE, ha lasciato la federazione per accasarsi in AEW, tra lo stupore generale: data la carriera avuta a Stamford, nessuno avrebbe mai immaginato l’ex World Heavyweight Champion lontano dalla federazione diMcMahon. Ma si sa, nel wrestling tutto è possibile. Ora Paul Wight sta vivendo una nuova avventura in All Elite, e come hanno già fatto tanti dei suoi colleghi ex WWE, ha parlato di ciò che non andava nella sua precedente gestione. Niente microfono per BigMentre parlava con Wrestling With Freddie, Paul Wight ha rivelato che aMcMahon non piaceva che facesse dei: “Per qualche ragione, immagino che anon piacesse il modo in cui facevo i. Non gli piaceva il ...

