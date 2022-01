Biathlon | staffetta femminile Ruhpolding 2022 domani in tv | programma | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il, glie latv delladi, valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2021/di. Si resta sulle piste francesi per il secondo appuntamento in campo, con le atlete al via a partire dalle ore 14.30 di, venerdì 14 gennaio. Latv sarà disponibile sui canali di Eurosport e insu Eurosport Player e Discovery+.OLIMPIADI PECHINOSportFace.