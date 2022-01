Attenti a questo messaggio: non è Poste Italiane, occhio alla truffa (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un messaggio ricevuto sul proprio smartphone può far crede che il proprio conto sia in pericolo ma bisogna ignorarlo Le truffe sono sempre dietro l’angolo e seguendo l’evoluzione della tecnologia, anche i truffatori si ammodernati e sfruttano le nuove tecnologie. Getty ImagesNon solo tentativi portata a porta o con telefonate, oggi anche lo smartphone può trarci in inganno. Cliccare su alcuni link è come aprire la porta al ladro e bisogna stare molto Attenti e informare soprattutti gli anziani, meno pratici con i i dispositivi elettronici. Il termine tecnico della truffe online è phishing. Negli ultimi tempi c’è un nuovo tentativo di truffa e a essere Attenti devono essere soprattutto i titolati di conti o carte presso Poste Italiane. POTREBBE ... Leggi su ck12 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Unricevuto sul proprio smartphone può far crede che il proprio conto sia in pericolo ma bisogna ignorarlo Le truffe sono sempre dietro l’angolo e seguendo l’evoluzione della tecnologia, anche itori si ammodernati e sfruttano le nuove tecnologie. Getty ImagesNon solo tentativi portata a porta o con telefonate, oggi anche lo smartphone può trarci in inganno. Cliccare su alcuni link è come aprire la porta al ladro e bisogna stare moltoe informare soprattutti gli anziani, meno pratici con i i dispositivi elettronici. Il termine tecnico della truffe online è phishing. Negli ultimi tempi c’è un nuovo tentativo die a esseredevono essere soprattutto i titolati di conti o carte presso. POTREBBE ...

JFSebastian146 : RT @Brunomgiordano: In australia in questo momento ci sono 50 gradi. La temperatura più alta della storia. I media italiani cosi attenti ne… - OriolPelut : RT @Brunomgiordano: In australia in questo momento ci sono 50 gradi. La temperatura più alta della storia. I media italiani cosi attenti ne… - Paolo_Vig : @garidan @RobiVil @docdrugztore Boh, se si pensa sia utile facciamo. Se però hai scritto questo pensando io che non… - _05012022_ : RT @ProfiloRis: Se adottiamo come strategia quella di fare un #Booster ogni 4 mesi, finiremmo con avere problemi con la risposta immunitar… - BottaAltomonte : @fattoquotidiano Questo personaggetto dovrebbe fare capire al popolo chi si vota , al di là di amicizie favori e co… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenti questo Postepay, acquisti bloccati su alcuni siti: la motivazione è inimmaginabile Questo passo in avanti può dare una notevole spinta alla lotta contro le truffe online , che da ... D'altronde il futuro va sempre più in questa direzione e da fruitori attenti e all'avanguardia ...

Bollo auto 2022: ecco come richiedere le esenzioni online! Anche sulle esenzioni bisogna stare attenti, perché non sempre è possibile richiederle, anche perché oggi si dà molto risalto al green, al lato ecologico dei nuovi motori. In questo articolo vedremo ...

Collezionare monete, attenti se vi capita questo euro tra le mani | FOTO INRAN passo in avanti può dare una notevole spinta alla lotta contro le truffe online , che da ... D'altronde il futuro va sempre più in questa direzione e da fruitorie all'avanguardia ...Anche sulle esenzioni bisogna stare, perché non sempre è possibile richiederle, anche perché oggi si dà molto risalto al green, al lato ecologico dei nuovi motori. Inarticolo vedremo ...