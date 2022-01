Alex Belli ripercorre la sua avventura al GFVIP: “Questo sono io!” (VIDEO) (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’ex gieffino Alex Belli dopo l’avventura al Grande Fratello Vip condivide con i fan la sua esperienza in una clip: ecco i dettagli L’ex gieffino Alex Belli è stato definitivamente squalificato dal reality show di Canale 5 poco prima di Natale durante l’incontro con sua moglie Delia Duran. L’attore non ha rispettato le distanze di sicurezza e purtroppo ha dovuto abbandonare il gioco. Nella Casa del Grande Fratello Vip, giorno dopo giorno il dolce Belli ha instaurato amicizie profonde tra cui con l’attore Davide Silvestri e l’influencer Soleil Sorge. Dopo i vari confronti affronti in Casa tra Alex, Soleil e Delia, l’attore ha scelto di abbandonare il gioco per poter tornare alla sua vita e riviversi sua moglie Delia. Leggi anche –> un aereo per lulu selassie arriva ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’ex gieffinodopo l’al Grande Fratello Vip condivide con i fan la sua esperienza in una clip: ecco i dettagli L’ex gieffinoè stato definitivamente squalificato dal reality show di Canale 5 poco prima di Natale durante l’incontro con sua moglie Delia Duran. L’attore non ha rispettato le distanze di sicurezza e purtroppo ha dovuto abbandonare il gioco. Nella Casa del Grande Fratello Vip, giorno dopo giorno il dolceha instaurato amicizie profonde tra cui con l’attore Davide Silvestri e l’influencer Soleil Sorge. Dopo i vari confronti affronti in Casa tra, Soleil e Delia, l’attore ha scelto di abbandonare il gioco per poter tornare alla sua vita e riviversi sua moglie Delia. Leggi anche –> un aereo per lulu selassie arriva ...

