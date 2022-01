Viaggio tra le pazzie della corsa quirinalizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A poco meno di due settimane dalle votazioni per eleggere il prossimo capo dello stato, la politica italiana si trova di fronte a moltissime incertezze e a pochissime certezze. Orientarsi non è semplice ma alcune evidenze esistono e arrivati a questo punto del Viaggio vale la pena provare a mettere insieme i puntini. Il primo puntino, ovviamente, è quello che riguarda Mario Draghi. Non ci sono dubbi sul fatto che il presidente del Consiglio si sia candidato al Quirinale (se non fosse così, avrebbe già detto da tempo di non essere interessato) ma non ci sono dubbi nemmeno sul fatto che la partita di Draghi si sia terribilmente complicata. Un po’ perché a Draghi mancano i kingmaker (Enrico Letta vorrebbe Draghi al Quirinale, ma con il 12 per cento dei grandi elettori a sua disposizione può fare poco, mentre Giuseppe Conte, che guida il gruppo parlamentare più rilevante ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A poco meno di due settimane dalle votazioni per eleggere il prossimo capo dello stato, la politica italiana si trova di fronte a moltissime incertezze e a pochissime certezze. Orientarsi non è semplice ma alcune evidenze esistono e arrivati a questo punto delvale la pena provare a mettere insieme i puntini. Il primo puntino, ovviamente, è quello che riguarda Mario Draghi. Non ci sono dubbi sul fatto che il presidente del Consiglio si sia candidato al Quirinale (se non fosse così, avrebbe già detto da tempo di non essere interessato) ma non ci sono dubbi nemmeno sul fatto che la partita di Draghi si sia terribilmente complicata. Un po’ perché a Draghi mancano i kingmaker (Enrico Letta vorrebbe Draghi al Quirinale, ma con il 12 per cento dei grandi elettori a sua disposizione può fare poco, mentre Giuseppe Conte, che guida il gruppo parlamentare più rilevante ...

Advertising

albertoangela : Grazie per averci seguito anche stasera tra le #Meraviglie d’Italia. Martedì prossimo, nell’ultima puntata, partire… - Simo_Ventura : Giornalista preparatissimo ma soprattutto di un’empatia e simpatia travolgente!Ho avuto la grande fortuna di essert… - albertoangela : Grazie per averci accompagnato anche stasera nel viaggio tra i tantissimi luoghi incantevoli, pieni di storia, cult… - giampiero661MJ : RT @albertoangela: Grazie per averci seguito anche stasera tra le #Meraviglie d’Italia. Martedì prossimo, nell’ultima puntata, partiremo da… - DebDarkPetal : RT @albertoangela: Grazie per averci seguito anche stasera tra le #Meraviglie d’Italia. Martedì prossimo, nell’ultima puntata, partiremo da… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio tra Tecnologie e competenze nel futuro della mobilità sostenibile Tra questi, Teinvein (Tecnologie Innovative per Veicoli Intelligenti), un progetto di ricerca ... sistemi e mezzi di trasporto, infomobilità e informazioni di viaggio, servizi di pagamento e servizi ...

Viaggio nella periferia romantica di Milano ... che però difficilmente vengono annoverate tra gli highlights milanesi, tra i monumenti da non perdere o tra gli itinerari a piedi per la città da percorrere almeno una volta nella vita. La periferia ...

Viaggio tra i santi OrvietoNews.it Djokovic rompe il silenzio: chiarita la timeline e ammessa una parziale colpa. Ma le incongruenze aumentano Novak Djokovic ammette di aver concesso un’intervista sapendo di essere positivo: “Un errore di giudizio”. Falsi positivi, ritardi nella notifica del PCR positivo, gli strani numeri del certificato: s ...

Dieci anni fa il dramma del naufragio. Dieci anni vissuti nel terrore Il 13 gennaio del 2012 la nave naufragava davanti all'Isola del Giglio. A bordo viaggiavano 4229 persone. Ne morirono 32 ...

questi, Teinvein (Tecnologie Innovative per Veicoli Intelligenti), un progetto di ricerca ... sistemi e mezzi di trasporto, infomobilità e informazioni di, servizi di pagamento e servizi ...... che però difficilmente vengono annoverategli highlights milanesi,i monumenti da non perdere ogli itinerari a piedi per la città da percorrere almeno una volta nella vita. La periferia ...Novak Djokovic ammette di aver concesso un’intervista sapendo di essere positivo: “Un errore di giudizio”. Falsi positivi, ritardi nella notifica del PCR positivo, gli strani numeri del certificato: s ...Il 13 gennaio del 2012 la nave naufragava davanti all'Isola del Giglio. A bordo viaggiavano 4229 persone. Ne morirono 32 ...