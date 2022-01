Surface Pro 8 di Microsoft finalmente disponibile in Italia: ecco le novità e la scheda tecnica (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il computer portatile di Microsoft è, adesso, disponibile anche in Italia. Stavamo aspettando questo momento un po’ tutti, e finalmente possiamo dire che sia arrivato. Ma quali sono le sue caratteristiche, e come mai in molti lo acclamano così tanto? Scopriamolo insieme. ecco il nuovo computer di Microsoft, molto particolare e facilmente maneggiabile – Computermagazine.itMicrosoft è risaputo che realizzi dispositivi da sempre molto interessanti e ben pensati, non a caso è tra le aziende più amate per quanto riguarda sia i suoi computer che i servizi che ha da offrire. E siccome non ha mai deluso i suoi utenti, è probabile che non lo farà nemmeno ora. LEGGI ANCHE: Google contro Apple: nuovo punto di rottura a causa di iMessage che “contrassegna” gli ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il computer portatile diè, adesso,anche in. Stavamo aspettando questo momento un po’ tutti, epossiamo dire che sia arrivato. Ma quali sono le sue caratteristiche, e come mai in molti lo acclamano così tanto? Scopriamolo insieme.il nuovo computer di, molto particolare e facilmente maneggiabile – Computermagazine.itè risaputo che realizzi dispositivi da sempre molto interessanti e ben pensati, non a caso è tra le aziende più amate per quanto riguarda sia i suoi computer che i servizi che ha da offrire. E siccome non ha mai deluso i suoi utenti, è probabile che non lo farà nemmeno ora. LEGGI ANCHE: Google contro Apple: nuovo punto di rottura a causa di iMessage che “contrassegna” gli ...

