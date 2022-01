Supercoppa | Inter-Juventus | le pagelle e il tabellino della partita

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Lee ildi, gara utile per la finale diItaliana, appena terminata. Allo stadio Meazza di Milano in scena la ventiquattresima edizioneitaliana tra la vincitrice dello scorso campionato e quellaCoppa Italia. Dunque si affrontanoossia l’attuale capolista e i detentori in carica, L'articolo proviene da YesLife.it.

... grande tifoso nerazzurro e direttore del Tg LA7, ha commentato su Facebook riguardo ai rigori non dati all'nella finale dicontro la Juventus. GUARDA QUI LA ...A San Siro bianconeri in vantaggio nel primo tempo con la rete di testa di McKennie, ma la squadra di Inzaghi trova il pari su un rigore di Lautaro procurato da Dzeko per fallo di De Sciglio. La ...Al termine di un match lunghissimo e ricco di emozioni è l'Inter ad aggiudicarsi la Supercoppa italiana. Buona prestazione da parte dei bianconeri, non particolarmente attivi in fase offensiva ma ...Il video dei gol e degli highlights di Inter-Juventus match valevole per la Supercoppa 2021. A San Siro festeggia l’Inter nella maniera più incredibile possibile: i bianconeri passano in vantaggio ...