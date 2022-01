STALKER 2: rinviato il gioco, ecco la nuova data d’uscita (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo un rumor che faceva presagire un rinvio di STALKER 2, arriva infine la conferma del posticipo dell’uscita del gioco, insieme alla nuova data ufficiale in cui sarà rilasciato A differenza del 2021, quest’anno i videogiocatori attendono con trepidazione un gran numero di nuovi titoli: tra opere come God of War Ragnarok, Dying Light 2 e Elden Ring, i prossimi mesi saranno un periodo davvero intenso per l’intera community videoludica. Per quanto riguarda soprattutto questa primavera, i mesi di febbraio, marzo ed aprile figurano una sfilza di giochi imperdibili, e sarà impossibile prevedere quale tra essi riuscirà a risaltare di più. Tra essi, era previsto anche l’arrivo di STALKER 2, il quale avrebbe ricevuto una data d’uscita ufficiale per la fine di aprile. In ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo un rumor che faceva presagire un rinvio di2, arriva infine la conferma del posticipo dell’uscita del, insieme allaufficiale in cui sarà rilasciato A differenza del 2021, quest’anno i videogiocatori attendono con trepidazione un gran numero di nuovi titoli: tra opere come God of War Ragnarok, Dying Light 2 e Elden Ring, i prossimi mesi saranno un periodo davvero intenso per l’intera community videoludica. Per quanto riguarda soprattutto questa primavera, i mesi di febbraio, marzo ed aprile figurano una sfilza di giochi imperdibili, e sarà impossibile prevedere quale tra essi riuscirà a risaltare di più. Tra essi, era previsto anche l’arrivo di2, il quale avrebbe ricevuto unaufficiale per la fine di aprile. In ...

