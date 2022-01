“Sin da piccola…”: Paola Barale e la sua decisione categorica: niente le ha fatto cambiare idea (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A Verissimo, Paola Barale ha svelato la sua decisione piuttosto categorica: niente le ha fatto cambiare idea, non c’è stato nulla da fare. Quella andata in onda Domenica 9 Gennaio, diciamoci la verità, è stata una puntata di Verissimo davvero imperdibile. Ricco di ospiti elettrizzanti e davvero incredibili, questo secondo appuntamento dell’anno ha entusiasmato tutti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A Verissimo,ha svelato la suapiuttostole ha, non c’è stato nulla da fare. Quella andata in onda Domenica 9 Gennaio, diciamoci la verità, è stata una puntata di Verissimo davvero imperdibile. Ricco di ospiti elettrizzanti e davvero incredibili, questo secondo appuntamento dell’anno ha entusiasmato tutti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

andromedua : io sono sempre stata una persona molto malinconica sin da piccola@ il guaio è che a 20 anni ancora nn ho capito cos… - valvolo81 : RT @MagicaEmy77: @valvolo81 posso contribuire con il mio reperto storico,per rallegrare la TL? La serietà è sempre stata il mio punto forte… - MagicaEmy77 : @valvolo81 posso contribuire con il mio reperto storico,per rallegrare la TL? La serietà è sempre stata il mio punt… - EstherLipofago : Io volevo fare l’attrice o la cantante wtf living my idol dream sin da piccola - Angelagioiazoia : RT @Angelagioiazoia: Ciao ragazzi, vi chiedo un aiuto per supportare questa piccola creatura. Vi ringraziamo di cuore sin da ora ? Please s… -