(Di mercoledì 12 gennaio 2022)Diprende il posto dicome coreografo de Il Cantante Mascherato. L’uscita a sorpresa del ballerino che ha lasciatocon le Stelle per approdare ad Amici ha innescato vari cambiamenti nelle trasmissioni di Milly Carlucci, per forza di cose. Il primo è stato l’arrivo adi Vito Coppola, vincitore con Arisa, il secondo riguarda Di. Intervistato da Nuovo Tv ad un mese dal ritorno su Rai1 de Il Cantante Mascherato (venerdì 11 febbraio), il ballerino e coreografo dice di essere molto contento della nuova opportunità che gli offerto la Carlucci. Come maestro di“si è chiuso il cerchio” ma “continuerà a rimanere nella famiglia televisiva che mi ha accolto sedici anni fa”. Poi si parla ...

Advertising

bubinoblog : SIMONE DI PASQUALE PUNZECCHIA RAIMONDO TODARO. POI APRE AL DAYTIME DI BALLANDO? - ParliamoDiNews : Ballando: Giordano Filippo si sposa, Simone Di Pasquale presto papà #ballando #giordano #filippo #sposa #simone… - simone_volponi : Ho appena scambiato Davide per Pasquale Laricchia... #gfvip #jeru - gianlu_79 : RT @bubinoblog: SIMONE DI PASQUALE: AL LAVORO SUL CANTANTE MASCHERATO, SEMPRE AL FIANCO DI MILLY - bubinoblog : SIMONE DI PASQUALE: AL LAVORO SUL CANTANTE MASCHERATO, SEMPRE AL FIANCO DI MILLY -

Ultime Notizie dalla rete : SIMONE PASQUALE

Il 2022 sarà un anno speciale per Giordano Filippo eDi, tra i protagonisti dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle vinta da Arisa e Vito Coppola. Le vite private dei due ballerini stanno per cambiare: il primo sta per andare a ...Il Cantante Mascherato 2022, il cast della terza edizione Certa, per ora, è la presenza didi. Il ballerino storico di Ballando curerà le coreografie dello show, sostituendo Raimondo ...Le ultime notizie sul cast della prossima edizione de Il Cantante mascherato, lo show del venerdì sera diretto e condotto da Milly Carlucci ...La prima settimana è gratis. In copertina, foto Shane T. McCoy, marina statunitense La legge federale rinforzava i corpi di polizia e di spionaggio, intaccava il diritto alla privacy e permetteva arre ...