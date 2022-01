“Scusa, posso chiedertelo?”. Kabir Bedi, domanda imbarazzante a Soleil Sorge e al GF Vip è gelo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Kabir Bedi è l’ultimo concorrente entrato al GF Vip 6. Settantacinque anni, famoso per aver vestito i panni del mitico Sandokan nell’omonimo sceneggiato televisivo di Sergio Sollima, l’attore ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà il 3 gennaio 2022 poco dopo l’eliminazione di Eva Grimaldi. “Mi piace il Grande Fratello Vip, è uno show che porta gioia: non è detto che sarò il guru della casa, ho molto da imparare”, aveva detto Kabid Bedi prima di fare il suo ingresso nella casa. Nei giorni scorsi l’attore ha ricordato il figlio Siddartha, morto suicida a soli 25 anni nel 1997 e anche il suo account Instagram ha pubblicato una foto che ritrae padre e figlio. GF Vip 6, la domanda imbarazzante di Kabir Bedi a Soleil ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è l’ultimo concorrente entrato al GF Vip 6. Settantacinque anni, famoso per aver vestito i panni del mitico Sandokan nell’omonimo sceneggiato televisivo di Sergio Sollima, l’attore ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà il 3 gennaio 2022 poco dopo l’eliminazione di Eva Grimaldi. “Mi piace il Grande Fratello Vip, è uno show che porta gioia: non è detto che sarò il guru della casa, ho molto da imparare”, aveva detto Kabidprima di fare il suo ingresso nella casa. Nei giorni scorsi l’attore ha ricordato il figlio Siddartha, morto suicida a soli 25 anni nel 1997 e anche il suo account Instagram ha pubblicato una foto che ritrae padre e figlio. GF Vip 6, ladi...

