Sassoli, funerali di Stato venerdì a Roma con von der Leyen e Michel. Domani camera ardente in Campidoglio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, alla delibera dei funerali di Stato per David Sassoli. Le esequie si terranno venerdì alle 12 a Roma. I presidenti della... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, alla delibera deidiper David. Le esequie si terrannoalle 12 a. I presidenti della...

