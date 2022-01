Sassoli, ai funerali venerdì ci saranno Von der Leyen e Michel (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parteciperanno alle esequie del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, venerdì a Roma. La presenza di Michel era stata annunciata già ieri dal suo portavoce Barend Leyts, a seguito della conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi, in cui Michel aveva espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Sassoli. La partecipazione di von der Leyen al funerale è stata invece confermata nel pomeriggio da una sua portavoce a Bruxelles, Dana Spinant. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sia la presidente della Commissione europea, Ursula von der, che il presidente del Consiglio europeo, Charles, parteciperanno alle esequie del presidente del Parlamento europeo, Davida Roma. La presenza diera stata annunciata già ieri dal suo portavoce Barend Leyts, a seguito della conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi, in cuiaveva espresso il suo cordoglio per la scomparsa di. La partecipazione di von deral funerale è stata invece confermata nel pomeriggio da una sua portavoce a Bruxelles, Dana Spinant.

