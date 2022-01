(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - “Noi del Pdnon lo possiamo proprio, lo escludo proprio per la nostra. Non esiste, mi sembra lontana. Quindi anche se qualcuno avesse chiamato i 'nostri' sarebbe stata un'operazione senza esito”. Lo ha detto il senatore Dem, Andrea, che a 'Un giorno da Pecora' su Rai Radio1, ha negato la possibilità del il Pd possa sostenere la candidatura del presidente di Fi al

Quirinale: Marcucci, 'storia Pd ci impedisce di votare Berlusconi'

Affaritaliani.it

(Pd): 'Il prossimo presidente della Repubblica dovremmo eleggerlo insieme, centrodestra e centrosinistra. Io preferirei un nome super partes'. Un governo senza Draghi? 'Credo che ...Non poteva certo mancare all'appello il senatoreda Pistoia, che addirittura ha invocato l'...onorevolissima via di uscita Ue Da mesi ci balocchiamo tra emergenza covid e 'romanzo'. ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) - “Noi del Pd Berlusconi non lo possiamo proprio votare, lo escludo proprio per la nostra storia. Non esiste, mi sembra ...Il segretario leghista: "Draghi resti premier, con lui entrino le energie migliori". Anche Letta parla di un nuovo patto e dice no alla candidatura ...