Prestava denaro a tassi usurai | confisca da 7 milioni a imprenditore

Home Cronaca Badante di origine ucrainasoldi a tassi usurai Cronaca 11 Gennaio 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del ... quando necessitavano con urgenza dida inviare ai loro ...Le indagini hanno permesso di accertare come la donna prestassecontante, per importi dai mille agli 8 mila euro, chiedendo elevatissimi interessi, con tassi che arrivavano fino al 60% annuo. ...Savona, 10 gennaio 2022 I militari del Comando Provinciale di Savona hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Savona, ...Queste ultime, anche loro prevalentemente badanti, quando necessitavano con urgenza di denaro da inviare ai loro congiunti bisognosi in Ucraina, si rivolgevano alla donna, che evidentemente aveva magg ...