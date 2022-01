Pattinaggio artistico, Europei Tallinn 2022: Grassl quinto nello short program maschile, Mozalev al comando (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Daniel Grassl chiude in quinta posizione lo short program individuale maschile di Pattinaggio artistico agli Europei di Tallinn 2022. Gara meno chiusa del previsto quella andata in scena quest’oggi, con l’azzurro che con un gran punteggio (91.75) non ha trovato il podio e anche di netto, ma ha davvero sognato in grande. Davanti a lui il georgiano Morisi Kvitelashvili, sul podio al comando in questo momento tre russi eccezionali con Mozalev (punteggio di 99.76) davanti a Kondratiuk e Sememenko. Ottima performance anche da aprte di Gabriele Frangipani, anche lui in top-10: è nono, con un punteggio di 81.79 con il quale ha comandato a lungo oggi la graduatoria. Poco fuori dalla top-10, invece, Nikolaj ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Danielchiude in quinta posizione loindividualediaglidi. Gara meno chiusa del previsto quella andata in scena quest’oggi, con l’azzurro che con un gran punteggio (91.75) non ha trovato il podio e anche di netto, ma ha davvero sognato in grande. Davanti a lui il georgiano Morisi Kvitelashvili, sul podio alin questo momento tre russi eccezionali con(punteggio di 99.76) davanti a Kondratiuk e Sememenko. Ottima performance anche da aprte di Gabriele Frangipani, anche lui in top-10: è nono, con un punteggio di 81.79 con il quale ha comandato a lungo oggi la graduatoria. Poco fuori dalla top-10, invece, Nikolaj ...

Advertising

fisritalia : Dopo le feste riprende l’attività federale del #pattinaggio artistico. I migliori atleti delle Coppie Artistico e C… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2022 in DIRETTA: Starostin in testa attesa per Daniel Grassl - #Pattinaggio… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Europei 2022 in DIRETTA: Milyukov in testa attesa per Daniel Grassl - #Pattinaggio… - Raffipaffy : Oggi iniziano gli europei di pattinaggio artistico ma un altro po sono più quelli che hanno rinunciato che partecip… - SpockEva : Qui per dirvi che oggi iniziano ufficialmente le gare degli europei di pattinaggio artistico su ghiaccio. Dureranno… -