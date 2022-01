“Napoli, se ne va anche lui”: Spalletti perde un altro bomber (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo l’addio di Insigne un altro pilastro dell’attacco del Napoli potrebbe lasciare il club nonostante il calciatore voglia rinnovare il contratto. Insigne e non solo. Dopo l’addio del capitano a fine stagione, direzione Toronto, un altro attaccante del Napoli potrebbe lasciare la città partenopea. L’obiettivo della società infatti sembra essere quello di diminuire il monte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo l’addio di Insigne unpilastro dell’attacco delpotrebbe lasciare il club nonostante il calciatore voglia rinnovare il contratto. Insigne e non solo. Dopo l’addio del capitano a fine stagione, direzione Toronto, unattaccante delpotrebbe lasciare la città partenopea. L’obiettivo della società infatti sembra essere quello di diminuire il monte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

