Montagne russe Orsolini: prima flop, ora top. È giusto venderlo adesso? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Riccardo Orsolini è tornato. Ma ora incombe il calciomercato di gennaio: perché il Bologna dovrebbe cederlo? Strana stagione quella di Riccardo Orsolini. Il classe '97 del Bologna ha iniziato l'annata da titolare, alternandosi poi a gara in corso o in base alle necessità con Skov Olsen. Nel Bologna però c'era qualcosa che non funzionava. Squadra sbilanciata. Così Mihajlovic ha messo mano alla sua formazione, cambiando modulo, passando dal 4-2-3-1 a trazione anteriore a un più bilanciato 3-4-1-2. A farne le spese proprio loro, gli esterni offensivi di destra, Orsolini e Skov. Se per Barrow infatti è stata trovata una soluzione importante, accentrandolo, facendolo giocare accanto alla prima punta Marko Arnautovic, i due esterni sono stati dirottati sulla destra, a tutta fascia, in un ruolo poco consono alle loro ...

