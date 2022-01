Lezioni prolungate fino a giugno | in molti lo chiedono Bianchi apre all’ipotesi ma già pensa alla scuola d’estate

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Posticipare lein caso di chiusure costrette dal covid. La richiesta non è nuova. Adesso però con l'avanzare dei contagi torna di nuovo in auge. A anche il Ministro, pur evidenziando ancora una volta che lasarà l'ultima a chiudere, non esclude l'ipotesi di intervenire e posticipare la fine dell'anno scolastico. Poi di nuovo il piano scuole aperte d'estate. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Lezioni prolungate

... 'Rinviare l'apertura delle scuole poteva essere una misura di buon senso - ha commentato il presidente Filippo Anelli - a giugno il virus non ci sarà, lepotevano esseredi due ...Rientro a scuola posticipato in Sicilia Questo significa una sola cosa: vacanze. Un ...didattica La norma nazionale non consente altre deroghe a questo slittamento delle, anche ...Il vaccino arriva a scuola e le lezioni, se necessario, potranno allungarsi nel mese di giugno e, forse, fino a luglio. Le intenzioni del Governo di tirare dritto sulla scuola in presenza ...Se dovessero verificarsi molte assenze si immagina di prolungare le lezioni fino all'inizio dell'estate. Ma ci sono problemi con i calendari degli esami. Vaccino a scuola e lezioni fino a luglio. La ...