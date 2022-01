Le immagini esclusive di Eternals | dal 12 Gennaio su Disney+

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) D al 122022, sulla piattforma, arriva, uno dei capolavori Marvel più bello e più atteso in assoluto Disponibile da oggi 122022, in escluciva, sulla piattaforma, capolavoro Marvel atteso dal grande pubblico cinematografico. Per un’unica e sola domanda: dov’erano quando gli Avengers, avevano più bisogno di loro? A questa domanda c’è una risposta, già pronta e appianata. Ben spiegata nel film da una dei co-protagonista degli. Da Ajak (Salma Hayek) che nel film si vede come la leader del gruppo dei super eroi. La risposta è la seguente: in ogni epica guerra, vista e affrontata nel corso dei secoli, gli eterni non possono intervenire mai, perchè essi non possono intervenire nelle faccende degli umani, nè ...