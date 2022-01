La figlia del partigiano | «I No vax parlano di fascismo? Mio padre si metterebbe a ridere»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tiziana Pesce,delGiovanni Pesce, scrive oggi su La Stampa una lettera aperta a Ugo Mattei, volto di punta della Commissione Dupre (Dubbio e Precauzione) e dei No Green pass che aveva parlato dele di una polemica con il giornalista Concetto Pettinato del 1943. Ladi Pesce in primo luogo fa notare a Mattei che si è sbagliato, visto che in quell’anno ilera recluso a Ventotene e quindi non poteva polemizzare con il seguace di Mussolini. Poi va all’attacco: La seconda osservazione che, non me ne voglia, mi permetto di fare è che non è accettabile, neppure lontanamente e da nessun punto di vista, alcun paragone tra i protagonisti della lotta di liberazione dal nazie l’attuale movimento di contestazione alla politica italiana di ...