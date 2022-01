Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli contro Manuel Bortuzzo: “È diventato quasi cattivo, non lo voglio neanche guardare in faccia” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il clima nel Casa del Grande Fratello Vip è sempre più teso. Da tempo i riflettori sono puntati tutti su Katia Ricciarelli e sulle sue uscite tutt’altro che rispettose nei confronti degli altri inquilini: l’ultima, in ordine di tempo, ha per protagonista Manuel Bortuzzo. Il giovane è nel reality dallo scorso settembre e inizia a sentire il peso tutto il peso di questi mesi, soprattutto da quando Aldo Montano – con cui aveva stretto un forte legame d’amicizia – ha lasciato il gioco. Così, Katia Ricciarelli, commentando con Soleil Sorge quanto successo durante la puntata di lunedì sera, ha scoperto che Manuel Bortuzzo l’ha nuovamente votata per mandarla al televoto e si è lasciata andare ad una considerazione non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il clima nel Casa delVip è sempre più teso. Da tempo i riflettori sono puntati tutti sue sulle sue uscite tutt’altro che rispettose nei confronti degli altri inquilini: l’ultima, in ordine di tempo, ha per protagonista. Il giovane è nel reality dallo scorso settembre e inizia a sentire il peso tutto il peso di questi mesi, soprattutto da quando Aldo Montano – con cui aveva stretto un forte legame d’amicizia – ha lasciato il gioco. Così,, commentando con Soleil Sorge quanto successo durante la puntata di lunedì sera, ha scoperto chel’ha nuovamente votata per mandarla al televoto e si è lasciata andare ad una considerazione non ...

