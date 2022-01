Formazioni ufficiali Inter Juventus | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ledimatch valido per la Supercoppa italiana 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la Supercoppa italiana 2021/2022.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.(4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Kulusevski. All. Allegri L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le formazioni ufficiali di Inter-Juventus. INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Lautaro. A disp.: Radu, ...
La squadra bianconera e quella nerazzurra scenderanno tra poco in campo allo stadio San Siro per la partita valevole per la finale di Supercoppa Italiana ...