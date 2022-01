Fiorentina | un positivo nel gruppo squadra | il comunicato

Advertising

sportface2016 : +++#Fiorentina, un nuovo positivo al #COVID19: è vaccinato e asintomatico+++ - CalcioNews24 : #Fiorentina, un positivo al #Covid nel gruppo squadra ?? - Fantacalcio : Fiorentina: un calciatore positivo al Covid-19 - MaSte92_ : RT @sportface2016: +++#Fiorentina, un nuovo positivo al #COVID19: è vaccinato e asintomatico+++ - ParliamoDiNews : UFFICIALE - C`? un nuovo positivo al Covid-19 nella Fiorentina, non rivelato il nome #ufficiale #positivo #covid-19… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina positivo

... considerando che potrebbero emergere anche problemi con la, alla quale la Juventus ... che non è d'aiuto per il ragazzo rientrato da poco in uno stato di forma. Trovare un ......00 Budunost - Bursaspor 19:30 Ulm - Valencia Visualizza Eurocup VOLLEY - SUPERLEGA 20:30 Piacenza - Vibo Valentia 20:30 Ravenna - Piacenza CALCIO - COPPA ITALIA 18:00 Napoli -21:00 Milan -...Spazio a Perin in porta. FIORENTINA – C’è un nuovo positivo nella Fiorentina, dovrebbe trattarsi di un calciatore anche non è specificato il nome. Lo ha riportato il club: “ACF Fiorentina comunica che ...ACF Fiorentina comunica che un membro del gruppo squadra regolarmente vaccinato e asintomatico è risultato positivo al Covid-19 ad un tampone eseguito nella giornata di ieri. La Società ha attivato tu ...