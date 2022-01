Djokovic ammette | “Positivo al Covid ho violato la quarantena per rilasciare un’intervista”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ha rilasciatoin presenza pur sapendo di essereal. Lo ha ammesso Novakin un post su Instagram. Il tennista serbo, al centro di una polemica che lo coinvolge ormai da giorni, torna a parlare. E lo fa sui social network. Il numero uno al mondo, dopo aver scoperto di essereal, pochi giorni dopo ha incontrato un giornalista de ‘L’Equipe’ per. Assicura di aver “preso le distanze sociali” e di aver “indossato una mascherina, tranne quando è stata scattata una fotografia”. Nega però il fatto di aver partecipato ad un evento il 17 dicembre, il giorno dopo il tampone poi risultato, pur sapendosi, perché, dice, non aveva ancora ricevuto l’esito del ...

DavidPuente : Quindi, ammette di aver fatto un test e senza attendere l'esito è andato a farsi bello con dei minorenni senza masc… - officialmaz : In un post si IG #Djokovic denuncia generica disinformazione sul suo caso. Ma ammette un errore da parte del suo ag… - fanpage : #Djokovic ammette di essere stato positivo al #Covid e di non essersi isolato, poi chiarisce gli errori sul certifi… - PerutaAntonio : RT @DavidPuente: Quindi, ammette di aver fatto un test e senza attendere l'esito è andato a farsi bello con dei minorenni senza mascherina… - SaCe86 : 'Dichiarazione di viaggio errata' L'ammissione di Djokovic -

un errore Novakha ammesso in un post su Instagram che la dichiarazione di viaggio rilasciata alle autorità di frontiera al suo arrivo in Australia conteneva informazioni ... Novak Djokovic lo ammette: due giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus ha infranto le regole di isolamento per incontrare un giornalista .... Djokovic ringrazia il giudice e sfida tutti: ... Il serbo ammette di aver violato le regole anti Covid, ma parla di errori umani e di giudizio. E accusa il mondo di fare disinformazione mentre l'Australia decide se espellerlo ...