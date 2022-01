“Devono essere messi ai margini”, il leghista Calderoli ci va giù pesante con i non vaccinati (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Parole pesanti che vanno in controtendenza rispetto alla linea seguita da una fronda del suo partito. Perché Roberto Calderoli non solo è d’accordo con il Green Pass e certificazione verde rafforzata, ma propone – a mo’ di iperbole – il “Black Pass” per chi non si è vaccinato. Il senatore della Lega e vicepresidente di Palazzo Madama, ha raccontato di come sia riuscito a “convertire” cinque no vax (tra amici e parenti) su sette. Con gli altri due che non hanno voluto ascoltare i suoi suggerimenti, ha tagliato i ponti. Calderoli propone il “Black Pass” per i non vaccinati Intervistato da Il Corriere della Sera, il leghista Calderoli non utilizza mezzi termini sulle restrizioni che dovrebbero colpire (in modo ancor più forte rispetto alle limitazioni già attuate e quelle che entreranno in vigore nei ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Parole pesanti che vanno in controtendenza rispetto alla linea seguita da una fronda del suo partito. Perché Robertonon solo è d’accordo con il Green Pass e certificazione verde rafforzata, ma propone – a mo’ di iperbole – il “Black Pass” per chi non si è vaccinato. Il senatore della Lega e vicepresidente di Palazzo Madama, ha raccontato di come sia riuscito a “convertire” cinque no vax (tra amici e parenti) su sette. Con gli altri due che non hanno voluto ascoltare i suoi suggerimenti, ha tagliato i ponti.propone il “Black Pass” per i nonIntervistato da Il Corriere della Sera, ilnon utilizza mezzi termini sulle restrizioni che dovrebbero colpire (in modo ancor più forte rispetto alle limitazioni già attuate e quelle che entreranno in vigore nei ...

