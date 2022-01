Dakar 2022, Sébastien Loeb: “Stiamo spingendo al massimo. Il divario è troppo grande” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mancano due giorni al termine della Dakar 2022, il rally raid più famoso ed estenuante al mondo. Sébastien Loeb esprime la propria opinione alla vigilia della penultima tappa ad anello, prevista domani in quel di Bisha. Ricordiamo infatti i ‘pochi’ chilometri che separano questa cittadina araba da Jeddah, sede venerdì dell’arrivo della corsa. L’esperto francese, alfiere di Prodrive, si colloca al momento ad oltre 30 minuti di ritardo dal qatariota Nasser Al-Attiyah, dominatore della corsa. Il portacolori di Toyota ha amministrato la situazione nelle ultime tappe dopo aver accumulato 50 minuti al termine della prima settimana. Il nuovo volto di M-Sport per il Mondiale Rally ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Non possiamo provare più di quello che Stiamo facendo ora. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mancano due giorni al termine della, il rally raid più famoso ed estenuante al mondo.esprime la propria opinione alla vigilia della penultima tappa ad anello, prevista domani in quel di Bisha. Ricordiamo infatti i ‘pochi’ chilometri che separano questa cittadina araba da Jeddah, sede venerdì dell’arrivo della corsa. L’esperto francese, alfiere di Prodrive, si colloca al momento ad oltre 30 minuti di ritardo dal qatariota Nasser Al-Attiyah, dominatore della corsa. Il portacolori di Toyota ha amministrato la situazione nelle ultime tappe dopo aver accumulato 50 minuti al termine della prima settimana. Il nuovo volto di M-Sport per il Mondiale Rally ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Non possiamo provare più di quello chefacendo ora. ...

