Dakar 2022, decima tappa auto: primo acuto per Peterhansel, Al-Attiyah continua a gestire la corsa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo l’affermazione di Carlos Sainz e di Mattias Ekström arriva finalmente il successo del francese Stéphane Peterhansel. Il francese di casa Audi si impone nella decima frazione della Dakar 2022 da Wadi Ad Dawasir ad Bisha precedendo il teammate Sainz e l’argentino Orlando Terranova (Prodrive), rispettivamente secondo e terzo a +2.06 e +3.59. Il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) mantiene la vetta della graduatoria assoluta con 32 minuti di scarto sul francese Sébastien Loeb (Prodrive). La giornata odierna si è aperta con una penalità inflitta a Nasser Al-Attiyah. Il leader della classifica generale ha perso 5 minuti prima del via per non aver allacciato correttamente le cinture di sicurezza dopo essersi fermato per cambiare una ruota durante l’ottava tappa. Il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo l’affermazione di Carlos Sainz e di Mattias Ekström arriva finalmente il successo del francese Stéphane. Il francese di casa Audi si impone nellafrazione dellada Wadi Ad Dawasir ad Bisha precedendo il teammate Sainz e l’argentino Orlando Terranova (Prodrive), rispettivamente secondo e terzo a +2.06 e +3.59. Il qatariota Nasser Al-(Toyota) mantiene la vetta della graduatoria assoluta con 32 minuti di scarto sul francese Sébastien Loeb (Prodrive). La giornata odierna si è aperta con una penalità inflitta a Nasser Al-. Il leader della classifica generale ha perso 5 minuti prima del via per non aver allacciato correttamente le cinture di sicurezza dopo essersi fermato per cambiare una ruota durante l’ottava. Il ...

Advertising

dakar : Stage 9 - ?? Quads ?? Pablo Copetti ?? Alexandre Giroud ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - Eurosport_IT : Certe volte basta così poco, bravo Danilo Petrucci ??? #Dakar2022 - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - yossy5211997 : RT @gponedotcom: In America tifano per Petrucci alla 200 miglia di Daytona sulla Panigale V2: Danilo è il pilota più chiacchierato del mome… - matteopittaccio : #Dakar 2022 | Moto, Stage 10: @tobyprice87 trionfa, Van Beveren in testa, @kmbenavides si ritira -