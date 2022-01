Cybersecurity, Italia la più colpita da frodi: danni per 125 mln (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Se solo negli Stati Uniti dal 2019 al 2020 si è registrato un balzo del 70% di frodi informatiche con perdite di denaro - stando all'Internet Crime Report dell'Fbi - pari a oltre 40 miliardi di dollari, e in questo scenario l'Italia si è rivelata uno dei paesi maggiormente colpiti. Il nostro Paese ha infatti registrato oltre 21.800 casi rilevati di frodi informatiche nel 2020, per un danno stimato che sfiora i 125 milioni di euro. E oltre alle frodi legate all'utilizzo di carte di credito, emergono quelle relative a prestiti personali o per l'acquisto di beni e servizi e mutui immobiliari. Le principali tipologie con cui sono stati perpetrati gli attacchi fraudolenti sono phishing, smishing, vishing, violazioni di dati personali e furto d'identità. L'aumento degli episodi di cybercrime ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Se solo negli Stati Uniti dal 2019 al 2020 si è registrato un balzo del 70% diinformatiche con perdite di denaro - stando all'Internet Crime Report dell'Fbi - pari a oltre 40 miliardi di dollari, e in questo scenario l'si è rivelata uno dei paesi maggiormente colpiti. Il nostro Paese ha infatti registrato oltre 21.800 casi rilevati diinformatiche nel 2020, per un danno stimato che sfiora i 125 milioni di euro. E oltre allelegate all'utilizzo di carte di credito, emergono quelle relative a prestiti personali o per l'acquisto di beni e servizi e mutui immobiliari. Le principali tipologie con cui sono stati perpetrati gli attacchi fraudolenti sono phishing, smishing, vishing, violazioni di dati personali e furto d'identità. L'aumento degli episodi di cybercrime ha ...

