Crolla Fabrizio Rocchi e confessa l’omicidio di sua madre Graziella uccisa ad Ardea

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Me la sono tenuta vicino per 40 anni, me la sono curata per 40 anni, secondo voi io ammazzo mamma? Mi sembra proprio un paradosso” sono queste le parole dell’uomo che, poche ore dopo la morte della, davanti alle telecamere di tutti i programmi televisivi, spendeva davanti ai giornalisti. Ha sostenuto di non aver fatto del male allaper mesi. Ma poche ore fa la confessione di, il figlio diBortolotta,il 28 settembre ad. Era andato in tv con la maglia regalata da“il miglior figlio del mondo“. Eppure era stato proprio lui a ucciderlo. E’ arrivata dal carcere, come riporta il Messaggero, la confessione dell’uomo.di sua ...