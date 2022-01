Covid, Fauci: “Omicron prenderà tutti, per i non vaccinati sarà dura” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) il superesperto americano in malattie infettive, e consigliere di Joe Biden per il Covid, Anthony Fauci, va giù duro sulle conseguenze della pandemia che ancora devono arrivare. “Omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà tutti” afferma Fauci. “I vaccinati e coloro che hanno fatto la terza dose saranno esposti” alla variante. Molti di loro “saranno probabilmente infettati ma, molto probabilmente, non finiranno in ospedale e non moriranno“. Fauci precisa quindi che i non vaccinati pagheranno invece un prezzo maggiore. Italia, Covid a livelli mai visti E, spinto da Omicron, il Covid fa registrare nel nostro Paese un nuovo record di contagi. L’11 gennaio sono stati ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 gennaio 2022) il superesperto americano in malattie infettive, e consigliere di Joe Biden per il, Anthony, va giù duro sulle conseguenze della pandemia che ancora devono arrivare. “, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà” afferma. “Ie coloro che hanno fatto la terza dose saranno esposti” alla variante. Molti di loro “saranno probabilmente infettati ma, molto probabilmente, non finiranno in ospedale e non moriranno“.precisa quindi che i nonpagheranno invece un prezzo maggiore. Italia,a livelli mai visti E, spinto da, ilfa registrare nel nostro Paese un nuovo record di contagi. L’11 gennaio sono stati ...

