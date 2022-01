Covid e fuga da laboratorio | email tra scienziati | “Mettiamo a tacere l’ipotesi”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Uno scambio ditraall’inizio della pandemia riporta sotto i riflettori l’accostamento tra l’origine del-19 e unaaccidentale daldi Wuhan, masarebbe stata messa aperché “dannosa” per la scienza. La vicenda vede coinvolti gli statunitensi Anthony Fauci e Francis Collins, del National Institutes of Health, destinatari delleinviate loro da alcuni dei più importantibritannici, come sir Jeremy Farrar, direttore del Wellcome Trust, che il 2 febbraio del 2020 affermava di considerare una “probabile spiegazione” il fatto che ilsi fosse evoluto rapidamente da virus simile alla Sars all’interno di un tessuto umano, in un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Emorragia di pubblico, incassi a picco, distribuzioni impaurite e intenzionate a bloccare l'uscita di titoli import… - fattoquotidiano : EFFETTO COVID: 6MILA MEDICI IN PENSIONE I numeri di 2021 e 2022: una voragine. Tantissimi quelli che gettano la spu… - FollowUpNewsp : - toro51071 : La fuga di Giorgetti e il caos dell’ultimo decreto Covid: il regime di Draghi è allo sbando - MichelaRoi : RT @Agenzia_Ansa: Emorragia di pubblico, incassi a picco, distribuzioni impaurite e intenzionate a bloccare l'uscita di titoli importanti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid fuga

Adnkronos

... l'aggressione, il palpeggiamento, la 'lotta' contro l'aggressore e laverso via Quirra. ... L'uomo, col volto coperto dalla mascherina antie col cappuccio di una felpa calato sulla testa, è ...Si tratterebbe di una censura inaccettabile che per di più sapendo come vanno le cose in Italia sarebbe certamente accompagnata da una quotidianadi notizie, anzi si aprirebbe una sorta di ...Mentre la ricerca dà notizia di sempre nuove varianti (o forme ricombinanti come Deltacron) del virus che causa Covid-19, numerosi Paesi si trovano a fare i conti con il ‘caos tamponi’. E se la Gran B ..."Si è tenuto conto della sussistenza del pericolo di fuga per entrambi", pericolo di fuga che il procuratore ... via la terza dose per gli over 12 A Sassari sono 929 i positivi al Covid Sassari, Aou ...